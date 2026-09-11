Самарская область стала 33‑м регионом — участником всероссийского проекта «Императорский маршрут»

Начало лета ознаменовалось грандиозным событием: Самарская область стала 33‑м регионом — участником всероссийского культурно‑исторического проекта «Императорский маршрут»!
Это – признание богатейшего исторического наследия нашего края, его особой роли в летописи российской государственности.
«Императорский маршрут» — проект, который открывает перед жителями и гостями страны многогранный мир Императорской Фамилии.
Это живая история, рассказанная через места, события и человеческие истории.
В маршрут по Самарской области вошли знаковые точки притяжения, каждая из которых — свидетель эпохи и хранитель памяти о знаменитой династии.
Пройти по этим местам — значит прикоснуться к эпохе, почувствовать её масштаб и величие.
Пусть история станет ближе! Теперь у каждого есть возможность спланировать своё путешествие по «Императорскому маршруту» в Самарской области. Наш регион представлен на официальном сайте проекта: https://.рф/ehkskursionnye-programmy/samarskaya-oblast/. Наш регион представлен на официальном сайте проекта: https://.рф/ehkskursionnye-programmy/samarskaya-oblast/.
Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области