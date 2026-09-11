Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 96-й театральный сезон

10 сентября в СамАрте прошел сбор коллектива. Художественный руководитель Денис Хуснияров представил новых артистов: труппа театра пополнилась выпускниками театральных вузов Санкт-Петербурга (Мария Сафонова и Алена Янгляева) и Красноярска (Григорий Поляков, Илья Коношенок, Алена Червова и Михаил Егоров).

Сезон СамАрт откроет 11 сентября премьерой Анатолия Праудина. Спектакль «Солярис» (16+) – о том, как фантастика вторгается в нашу жизнь, и перестает быть таковой. Это будет десятая постановка Праудина в Самарском ТЮЗе. 23 сентября пройдет премьера спектакля «Три сестры» (16+) по пьесе Антона Чехова. Это очередная учебная работа Мастерской Анатолия Праудина, где актеры театра совершенствуют свои профессиональные навыки, опираясь на проверенный драматургический материал и ведущие театральные школы ХХ века.

К новому году СамАрт выпустит премьеру спектакля «Питер Пэн» (6+) по повести Джеймса Барри. Над историей о том, как Питер Пэн научился летать, работает талантливый молодой режиссер, которому особенно интересен театр для детей и подростков, Юлия Беляева.

На апрель СамАрт запланировал еще одну детскую премьеру. Сказочную повесть Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком!» поставит Александра Мамкаева, известная самарцам по самартовскому спектаклю «Девочка со спичками». В этом же сезоне Денис Хуснияров продолжит работу над постановкой «Петр Первый» по мотивам романа Алексея Толстого, а также начнет репетировать «Остров сокровищ» по приключенческому роману Роберта Льюиса Стивенсона.

В 96-м сезоне театр снова примет участие в проекте «Большие гастроли»: свои спектакли СамАрт покажет на сцене Екатеринбургского ТЮЗа.

Фото: минкульт СО