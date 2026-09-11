Представители региона приняли участие во Всероссийском форуме учителей физики

Самарскую область на Всероссийском форуме учителей физики представили проректор Института развития образования, руководитель регионального учебно-методического объединения учителей физики Иван Морозов и учитель физики образовательного центра «Южный город», финалист конкурса «Учитель года Самарской области-2026» Максим Зинков. Всего в съезде на площадке Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II приняли участие около 200 педагогов со всей страны.

В открытии мероприятия принял участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава ведомства рассказал о единых стандартах, программах, новых учебниках и повышении качества физического образования.

«Мы вернули изучение предметов «Физика», «Химия», «Биология» в старших классах. Нам удалось совместно с вами, уважаемые коллеги, утвердить единые программы изучения физики, химии в старших классах, сделать углубленные программы. Мы синхронизовали учебные программы с ЕГЭ и ОГЭ. Утвердили комплексный план по повышению качества естественно-научного образования. Эти меры, которые мы совместно обсуждали, они привели к определенному результату», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения России обратил внимание на превышающий плановое значение рост до 35,1% доли выпускников, выбравших ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике, химии, биологии. По сравнению с прошлым годом в основном периоде ЕГЭ-2026 на 21,4% возросла доля выпускников, выбравших ЕГЭ по физике. Физика вошла в число обязательных предметов на экзаменах для поступления в вузы на инженерные направления, при этом контрольные цифры приема полностью обеспечены количеством выпускников, сдающих этот предмет.

Средний балл ЕГЭ также демонстрирует устойчивый рост. Так, по профильной математике он вырос с 56,5 в 2019 году до 66,62 в 2026-м, по физике – с 53,97 до 66,21, по биологии – с 51,71 до 57,96, а по химии – с 56,02 до 59,55. Кроме того, отмечена тенденция к увеличению доли выпускников, чей результат превысил 60 баллов.

Доля выпускников 11-х классов Самарской области, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного профиля, в регионе превысила 40%.

Средний балл на ЕГЭ – стабильно значительно выше среднероссийских значений и имеет тенденцию ежегодного прироста.

«Совместно с Российской академией наук и МФТИ разрабатываем единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровней. Ключевое: они будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники», – сообщил Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Россия занимает 3-е место в мире по результатам на международных олимпиадах по естественно-научным предметам. Так, за 5 лет общее количество медалей увеличилось с 38 до 44, в том числе высшей пробы – с 19 до 33.

На системной основе организованы подготовка и повышение квалификации педагогов по естественным наукам и математике. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» также предусмотрено ежегодное повышение квалификации 35 тысяч учителей естественно-научного профиля, до 2030 года обучение пройдут 210 тысяч педагогов.

Также с участием научного сообщества, ведущих вузов разработан новый образовательный стандарт старшей школы, обновляется федеральная программа 10–11-х классов. В них усилены естественно-научная и инженерная составляющие. Новые ФГОС и федеральная программа для 10–11-х классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года. В 2026–2027 годах будут также обновлены ФГОС и программа основного общего образования. Важную роль в популяризации физики Министр просвещения РФ отвел современной инфраструктуре школ и оборудованию классов по последнему слову техники.

Так, в Самарской области к началу текущего учебного года полностью оснащены предметные кабинеты по физике в 621 школе. Закуплены модели по астрономии и астрофизике, наборы для демонстрации физических явлений, цифровые лаборатории.

«Главные изменения в преподавании физики в старших классах связаны с переходом на единые государственные учебники по физике базового и углубленного уровня, увеличением количества обучающихся, изучающих физику углублённо, внесением изменений в федеральные образовательные стандарты и рабочую программу с упором на практикоориентированность, реализацию бесшовности физического образования по модели «школа - учреждения профобразования – предприятие». На форуме поднимались вопросы преподавания школьного курса физики не как набора разрозненных содержательных элементов, а как фундамента для формирования мировоззрения ученика в хронологической и смысловой связи с другими естественнонаучными предметами. Обсуждались перспективы изменения формата сдачи ЕГЭ с включением практических работ в задания КИМ», - поделился проректор Института развития образования, руководитель регионального учебно-методического объединения учителей физики Иван Морозов.

«В рамках форума коллеги из ведущих инженерных школ поделились опытом, как подготовить ребенка к олимпиадам различного уровня и как достичь высоких баллов на ЕГЭ. Специалисты отрасли выступили с докладами, и особенное впечатление я получил от уникальной лекции о некоторых вопросах и перспективах физики фундаментальных свойств материи. Кроме того, мы познакомились с работой ведущих инженерно-технологических школ Санкт-Петербурга. Уверен: повышать интерес школьников к физике нужно, чтобы ребята понимали, как устроен окружающий нас мир и новейшие технологии. Живой интерес и личный пример педагога развивают нестандартное мышление и могут привести к новым открытиям, помочь выбрать востребованные профессии», – рассказал учитель физики образовательного центра «Южный город», финалист конкурса «Учитель года Самарской области-2026» Максим Зинков.

Фото: Министерство образования Самарской области