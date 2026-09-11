«РКС-Самара»проведут очередные ремонтно-профилактические работы с 13 по 17 сентября

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения.

Адреса возможных отключений. Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

13 сентября

Для замены пожарных гидрантов с 09:00 до 18:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Мориса Тореза, 39, 40; ул. Луганская, 40-64, 51-73; ул. Ленинградская, 105-107, 114-126.

Для замены пожарных гидрантов с 09:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Чернореченская, 12, 14, 21, 21а, 23, 25, 27.

15 сентября

В связи с работами по замене узла в камере с 10:00 до 22:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. С. Садовая, 29, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 38, 51, 53, 55; ул. Вольская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 44, 46, 48, 50, 52; ул. 22 Партсъезда, 31, 33; пер. Балхашский, 1-23, 2-42, 4, 4а, 34, 36.

По адресам пер. Балхашский, 4, 4а, 36 и ул. С. Садовая, 34а будут установлены бойлеры.

16 сентября

В связи с ремонтными работами на НСП №121 с 09:30 до 12:29 будет отключено ХВС по адресам: Заводское шоссе, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 63, 65, 67, 67а, 71, 71а, 71б, 73; пер. Щигровский, 8, 12; ЗАО ПТС.

В связи с работами по замене силовой кабельной линии с 00:00 16 сентября до 04:00 17 сентября будет отключено ХВС по адресам: ул. Дальняя, 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; ул. Парадная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 46а; ул. Техническая, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20а, 20б.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.