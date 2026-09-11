Ректору СамГТУ Дмитрию Быкову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»

11 сентября в ходе торжественного мероприятия, посвященного 440-летию города Самары, состоялась церемония присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Самара». Его удостоен ректор Самарского государственного технического университета, заслуженный работник высшей школы РФ Дмитрий Быков.



«Звание «Почётный гражданин городского округа Самара» — символ глубокой признательности города тем, кто не просто работает на благо Самары, но и искренне любит ее, видит в ней не только место для реализации амбиций, но и свою судьбу, миссию. Такие люди становятся опорой города и примером для новых поколений. Особая заслуга Дмитрия Евгеньевича в том, что благодаря его труду тысячи молодых специалистов поверили в родной город, остались здесь работать и сегодня создают будущее нашей промышленности. От лица всех горожан благодарю за десятилетия самоотверженного труда. Ваше имя навсегда вписано в историю нашего города», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Кандидатура Дмитрия Быкова была выдвинута коллективом ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет». За 17 лет руководства вузом Дмитрий Евгеньевич внес значительный вклад в расширение образовательной инфраструктуры: открыты новые востребованные специальности и направления подготовки, налажено сотрудничество СамГТУ с крупными индустриальными партнерами. Благодаря этому в 2025 году вуз был признан безусловным победителем конкурса «Лучший работодатель Самарской области» в номинации «Работа мечты для молодежи». Также Дмитрий Быков является специалистом в области промышленной экологии, автором более 270 научных работ, обладателем патентов и авторских свидетельств. В разные годы он входил в экспертные советы при комитетах Госдумы и Совета Федерации по вопросам экологии и регламентации образовательной деятельности.



«Дмитрий Евгеньевич — специалист высочайшего уровня, выдающийся ученый и патриот родного города. Он не только стал драйвером развития Самарского политеха, но и внес значительный вклад в развитие городской среды, сохранение культурного и исторического наследия. Хочу отметить, что выбирать Почетного гражданина Самары всегда непросто. За кандидатуру Дмитрия Быкова депутаты проголосовали единогласно, а значит, это решение является абсолютно консолидированным и подчеркивает его безоговорочный авторитет. Искренне горжусь, что в нашем городе живут такие талантливые люди. Каждый из них своими делами не раз доказывал преданность Самарской земле», – сказал председатель Думы города Самары Сергей Рязанов.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов и глава города Самары Иван Носков совместно вручили Дмитрию Быкову атрибуты звания «Почетный гражданин городского округа Самара» — грамоту, удостоверение, ленту и нагрудный знак.



«Для меня великая честь быть удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Самара». В этом городе родились многие поколения моих предков, здесь родился и вырос я. Всё самое лучшее в моей жизни связано с этим городом! Поэтому и всю профессиональную и гражданскую деятельность посвятил служению Самарскому политеху, родному городу, региону и России. Вместе с многотысячным коллективом университета — а наши студенты и сотрудники по-настоящему чувствуют себя большой дружной семьей — мы создали открытый городу «храм» науки и инженерии. В его стенах рождаются проекты, которые делают Самару богаче, культурнее и современнее — от образовательных и инженерных до культурных и экологических. Мы и впредь будем служить родному городу всем сердцем, применяя свой опыт и талант», – сказал Дмитрий Быков.

Фото: пресс-служба администрации Самары