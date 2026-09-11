Сборная региона завоевала три награды Спартакиады пенсионеров России

Крупнейшее спортивное событие для людей старшего возраста прошло в Пензе. Команды «серебряных спортсменов», представляющие субъекты Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, вместе с командами из Белоруссии, Казахстана и Финляндии соревновались в личном и командном зачетах на Спартакиаде пенсионеров России.
Программа Спартакиады включала 9 видов спорта и выполнение испытаний комплекса ГТО.
На счету Самарской области три медали соревнований:
командный зачет по дартсу - серебро
Софья Щепеткова, легкая атлетика - бронза
Татьяна Удалова, настольный теннис - бронза
В общем зачете сборная Самарской области заняла восьмое место. Победители Спартакиады - команда из Санкт-Петербурга, призеры - сборные Сахалинской области и Татарстана.
Цель Спартакиады пенсионеров России - популяризация физической культуры и спорта как фактора активного долголетия и привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям.
Фото: минспорта СО