Житель Шигонского района напал на жену с ножом

Прокуратура Шигонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан приговором суда виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Прокурор представил суду доказательства того, что в ноябре 2025 года мужчина из ревности к своей супруге, встретив ее на улице в с. Шигоны в вечернее время, с использованием острого предмета угрожал ей убийством и нанес порезы в области живота и шеи, а также рук. Противоправные действия мужчины пресёк сотрудник полиции.

С учетом позиции прокурора суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы на 2 года.