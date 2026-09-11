Житель Кинеля предстанет перед судом за ложный донос о краже стройматериалов

Кинельская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что в январе 2025 года мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о краже строительных материалов из гаража. На основании поступившего сообщения сотрудниками правоохранительных органов проведена процессуальная проверка, в ходе которой факт совершения преступления не подтвердился. Также выявлено, что заявитель сообщил вымышленные сведения о похищенном имуществе, которого в действительности не существовало.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 306 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.