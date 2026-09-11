Памфилова: в Самарской области дрон попал в здание территориального избиркома

БПЛА попал в здание в Самарской области, где находится территориальный избирком, жертв нет, бюллетени не пострадали, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

"Сегодня буквально в 5 утра по местному времени произошло попадание БПЛА в здание, где находится наши территориальные избирательные комиссии, помещения КСА ГАС "Выборы". Вот удар. Там также находилась информационная продукция для выдачи участковым избирательным комиссиям. Это в Самарской области... Слава богу, списки избирателей уже переданы участковым избирательным комиссиям", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

"Слава Богу, в 5 утра никого не было, жертв нет. ... Слава Богу, избирательные бюллетени и информационная продукция не пострадали. Бюллетени находятся под охраной полиции", - добавила председатель Центризбиркома РФ.

Она отметила, что на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы оперативно восстановить помещения территориальных избиркомов.

Напомним, в ночь на 11 сентября регион подвергся атаке БПЛА. Госпитализирован один человек, пишет Волга-Ньюс.