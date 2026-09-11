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Чтобы расчёты за холодную воду и канализацию были точными, самарцам важно обратить внимание на несколько обязательных действий

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Чтобы расчёты за холодную воду и канализацию были точными, самарцам важно обратить внимание на несколько обязательных действий

Для обеспечения точных и своевременных расчётов за услуги холодного водоснабжения и водоотведения «РКС-Самара» рекомендуют жителям города обратить особое внимание на следующие обязательные действия.

Передавайте показания приборов учёта

Даже если Вы временно не проживаете в квартире, находитесь в командировке, отпуске или в другом городе — показания счётчиков необходимо передавать ежемесячно, с 5 по 25 число. Отсутствие показаний влечёт начисление платы по нормативу.

Переоформляйте лицевой счёт при смене собственника

Если Вы приобрели (унаследовали, получили в дар) жилое помещение, обязательно выполните оформление лицевого счёта на нового собственника в течение 30 календарных дней.  Без переоформления Вы несёте риск получения начислений на имя предыдущего владельца, также возможны претензии по задолженностям, возникшим до перехода права собственности.

Если вы продали жилье, обратитесь в «РКС-Самара» для сверки расчётов и расторжения договора, так как не всегда новый собственник самостоятельно переоформляет лицевой счёт.

Актуализируйте данные о количестве проживающих

Необходимо своевременно сообщать об изменении состава зарегистрированных (проживающих) граждан в жилом помещении. По закону уведомить ресурсоснабжающее предприятие требуется в течение 5 дней. Актуальные документы необходимо предоставить в центры обслуживания или через личный кабинет на сайте «РКС-Самара» https://lk.roscomsys.ru.

Оплачивайте потреблённые услуги вовремя и в полном объёме

При возникновении просроченных долгов применяются меры принудительного взыскания с возложением дополнительных издержек на должника. Своевременная передача показаний, оплата и актуализация данных — залог корректности расчётов и экономия бюджета.

«РКС-Самара» благодарят всех самарцев, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения и внимательно относятся к оформлению документов.

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