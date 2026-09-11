в Тольятти вынесен приговор за незаконный оборот сигарет

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего директора коммерческой организации. Он признан виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт табачной продукции без маркировки в особо крупном размере).

Прокурор представил суду доказательства того, что в период с ноября 2022 года по декабрь 2024 года подсудимый через сеть Интернет приобретал у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия российского и иностранного производства в количестве свыше 11 тыс. пачек. Используя принадлежащий ему автомобиль, мужчина перевозил продукцию из транспортных компаний в организованные им торговые точки, а также хранил сигареты в гаражном боксе без сопроводительных документов, подтверждающих легальность оборота товара.

Стоимость табачной продукции, изъятой сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота, составила более 1,4 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя и обстоятельств дела суд назначил виновному наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с требованиями уголовного законодательства автомобиль и сотовый телефон, использованные в качестве орудий совершения преступления, конфискованы в доход государства. Общая стоимость конфискованного имущества превысила 1,9 млн рублей.