В стоматологической поликлинике №6 Самары завершён капитальный ремонт фасада и кровли

В Самарской стоматологической поликлинике №6 завершены масштабные работы по обновлению здания на проспекте Юных пионеров, 141. В 2025 году отремонтирована кровля. В 2026 году выполнен капитальный ремонт фасада, заменены оконные и дверные проёмы, установлено архитектурное освещение. В настоящее время завершаются работы по благоустройству входной группы.

Кроме того, в 2025 году обновлён фасад и инженерные коммуникации в подвале второго здания поликлиники по адресу: улица Советская, 5.

Поликлиника оказывает стоматологическую помощь взрослому и детскому населению Самары и области, включая льготное зубопротезирование для ветеранов СВО. В учреждении работают врачи-стоматологи по всем направлениям, установлены два конусно-лучевых компьютерных томографа, лазерное и сканирующее оборудование, что позволяет проводить полный цикл диагностики и лечения.

«Для нас важно, чтобы пациенты получали не только качественную стоматологическую помощь, но и видели, что мы заботимся о комфорте на всех этапах. В этом году мы запустили программу бесплатного зубопротезирования для ветеранов СВО – для нас это особенно значимое направление. Мы стараемся, чтобы каждый, кто к нам обращается, чувствовал внимание и уважение. И внешний вид наших зданий – тоже часть этой заботы», – отметила главный врач Самарской стоматологической поликлиники №6 Елена Макарова.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.

Фото: минздрав СО