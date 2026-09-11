«Мистер и Мисс студенчество Самары – 2026»: открыт прием заявок на конкурс красоты и талантов 

Студенты профессиональных образовательных организаций города Самары могут принять участие в ежегодном конкурсе красоты и талантов «Мистер и Мисс студенчество Самары». Организатором проекта выступает Самарский Дом молодежи.



Конкурс проходит с 4 сентября по 2 ноября и состоит из трех основных этапов.



Первый этап пройдет до 27 сентября. В этот период осуществляется прием заявок и конкурсной документации от участников в электронном виде.

На втором этапе, с 28 сентября по 14 октября, конкурсантов ждут собеседование, интеллектуальное испытание, встречи с экспертами по творческим направлениям и отборочный творческий этап, по итогам которого определятся финалисты.

Третий этап, с 15 октября по 2 ноября, включает подготовку к финалу, постановку общих номеров и дефиле, а также финальный концерт с участием приглашенных артистов и торжественной церемонией награждения победителей.





Фото: пресс-служба администрации Самары