«Мы вместе, мы едины»: самарская молодежь провела флешмоб в честь 440-летия города

В преддверии главных торжеств, посвященных 440-летию основания Самары, на площадке спорткомплекса «Виктория» прошел масштабный молодежный флешмоб. Инициаторами патриотической акции выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно со студенческими и молодежными объединениями региона.

Участники — студенты самарских колледжей и вузов, а также школьники — выстроились в живую надпись «Самара 440». Кульминацией стало символическое изменение цифр на «450», что обозначает вектор устремленности города в будущее и грядущий юбилей.

Как отметил председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области Алексей Сатонин, идея акции родилась в едином порыве: «Мы все вместе работаем — что тыл, что за ленточкой — на общее дело, на приближение Победы. Единство важно выражать во всем. У нас замечательный город. Мы в нем учимся, любим, работаем, строим семьи. Это наша жизнь, наш родной город. Ему 440 лет».

Студентка Самарского финансово-экономического колледжа Ангелина Шишкова подчеркнула, что мероприятие позволяет почувствовать личную причастность к судьбе родного города: «Самара очень добрый город, но при этом очень активный и спокойный. Мне нравится. И сегодняшнее мероприятие показывает, что я могу вложить свой вклад в этот город».

Ученица школы №19 Виктория Усачёва призналась, что испытывает гордость: «Мне очень понравился флешмоб, он дарит невероятные впечатления. И в целом я всегда безумно горжусь тем, что живу в Самаре».

Депутат Самарской городской Думы Елена Свиридова отметила важность объединения молодежи вокруг созидательных и патриотических инициатив: «Молодежь присоединилась. Это очень радостно, что столько сейчас мероприятий именно патриотических, где участвует молодежь, которая хочет на благо города и области участвовать, жить, творить, делать. Вот именно сейчас очень важно объединяться. Чем нас больше, тем мы крепче, тем мы сильнее».

Депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев акцентировал внимание на преемственности поколений: «Сегодня я смотрю, какая активная молодежь, это очень важно для страны, важно для Самарской области. Чем больше мы объединим наших детей вместе, тем страна будет сильнее, могущественнее и, конечно, самое главное, надежда будет на молодое поколение».

12 сентября праздничная эстафета продолжится. В 11:00 у Самарского государственного экономического университета состоится торжественный разворот ленты-триколор. Более 500 метров государственного флага России развернут активисты «Молодой Гвардии», студенты СГЭУ, депутаты Самарской Губернской Думы и Думы г.о. Самара, участники Специальной военной операции, волонтеры гуманитарной миссии и активисты местных отделений Партии «Единая Россия».

Сразу после этого из Самары в поселок Алексеевка Кинельского района отправится региональный автопробег, посвященный 440-летию города. Колонна автомобилей с флагами Российской Федерации, Самарской области и «Молодой Гвардии Единой России» проедет до памятника семье Володичкиных, где состоится церемония возложения цветов.

Отметим, что флешмоб стал частью масштабной подготовки к юбилею. Основные торжества пройдут 12 и 13 сентября. Центром праздника станет набережная Волги между Маяковским и Полевым спусками, где развернется выставка-продажа «Сделано в Самаре», будет работать кинотеатр под открытым небом и выступит духовой оркестр. Кроме того, 13 сентября все музеи города откроют свои экспозиции для посетителей бесплатно, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"