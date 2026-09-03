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В самарской школе №161 прошел урок мужества

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В преддверии памятных дат старшеклассники встретились с ветеранами СВО, изучили основы тактической медицины и представили диораму, посвящённую Сталинградской битве.

В преддверии памятных дат старшеклассники встретились с ветеранами СВО, изучили основы тактической медицины и представили диораму, посвящённую Сталинградской битве.

В гости к старшеклассникам школы № 161 имени Героев Советского Союза, выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища №1» пришли Герой России, заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» в регионе Максим Девятов и депутат городской Думы Эдуард Галстян.

Центральной площадкой встречи стал школьный музей «Возрождение», который бережно хранит память о выпускниках легендарного Куйбышевского военно-пехотного училища. В этом году музейная экспозиция пополнилась новой диорамой, посвященной Сталинградской битве, созданной руками старшеклассников в рамках регионального этапа конкурса военно-исторических диорам.

Максим Девятов поделился с ребятами личным боевым опытом, рассказал о школьных годах и важной роли учителя-наставника в становлении личности. Особое внимание в беседе было уделено сохранению исторической правды и уважению к подвигу предков.

«Школьный музей здесь — не просто собрание экспонатов, а действующая площадка. Важно, что школа вовлекает старшеклассников в исследовательскую и творческую работу: через детали, через ручной труд воссоздаются события, которые нельзя забывать. Подобные форматы нужно масштабировать в рамках федерального партийного проекта «Историческая память», — отметил Максим Девятов.

Для учеников 11-го класса провели практическое занятие по тактической медицине. Навыки наложения жгута и тампонации ран ребятам продемонстрировал ветеран СВО, член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Баранович.

«Сегодня многие ребята, вернувшиеся с передовой, приходят в школы с такими встречами — и это дорогого стоит. Такие уроки дают не только алгоритм действий в экстренных ситуациях, но и живой опыт, который невозможно получить из учебников. Для старшеклассников это возможность перенять знания от тех, кто был в реальных условиях», — подчеркнул Герой России.

Напомним, что мероприятие организовано в рамках работы проекта «Единой России»  «Историческая память» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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