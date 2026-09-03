Более 100 млн рублей привлек турбизнес региона благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по объему привлеченного МСП финансирования для реализации туристических проектов.



С помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малый и средний бизнес в сфере туризма привлек 103 млн рублей с начала 2026 года.



«Предприниматели Самарской области активно привлекают средства региональных и федеральных институтов развития, это позволяет им быстрее запускать и развивать туристические проекты. Благодаря такой финансовой поддержке в регионе появляются новые объекты инфраструктуры, современные сервисы и интересные туристические маршруты», — подчеркнул Павел Финк.



Напомним:

механизм «зонтичных» поручительств Корпорации МСП покрывает до 50% от суммы банковского кредита



поручительство может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО