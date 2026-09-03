 К 440-летию Самары в театре «Мастерская» открыта выставка открыток и фотографий

В театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка открыток и фотографий дореволюционной Самары «Привет из Самары» из частной коллекции Сергея Рудняева. Выставка посвящена 440-летию города Самары и проходит в рамках выставочного проекта «Самарская губерния. Время запечатлено».



В экспозиции представлены уникальные почтовые открытки и фотографии конца XIX – начала XX веков, отражающие облик дореволюционной Самары: городские улицы и кварталы, набережные, парки и сады, общественные здания, а также страницы истории самарского пароходства. Посетители смогут погрузиться в атмосферу прошлого и увидеть Самару такой, какой она была более века назад.



Отметим, что сегодня, 3 сентября, посетители смогут лично познакомиться с коллекционером. Сергей Рудняев проведет авторскую экскурсию перед спектаклем «Провинция», в ходе которой расскажет об истории формирования коллекции, особенностях представленных экспонатов и их исторической ценности. Авторская экскурсия начнется в 17:30.



Выставка «Привет из Самары» будет работать со 2 по 16 сентября, она открыта как для зрителей спектаклей, так и для других посетителей театра «Мастерская».

Фото: пресс-служба администрации Самары