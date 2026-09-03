Обращение Вячеслава Федорищева в связи с памятной датой России - Днем солидарности в борьбе с терроризмом

Уважаемые жители Самарской области!

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом, памятная дата России.

Эта скорбная дата, связанная с трагическими событиями в Беслане, повлекшими за собой гибель сотен ни в чем не повинных людей, напоминает нам о необходимости всеми силами бороться терроризмом во всех его проявлениях.

Особенно важно противостоять террористической угрозе в условиях проведения специальной военной операции, когда атакам со стороны преступного киевского режима подвергаются наши города и села. Для врага, ослепленного русофобскими идеями, нет ничего святого. Из-за своего бессилия, невозможности переломить ситуацию на линии боевого соприкосновения, укронацисты вымещают свою злобу на наших мирных гражданах.

К сожалению, в полной мере это относится и к Самарской области. Поэтому мы должны проявлять повышенную бдительность, поддерживать наших героев, участников специальной военной операции и их близких, добровольцев, выполняющих боевые задачи в составе мобильных огневых групп.

Дорогие друзья, берегите себя и свои семьи. Помните, что от ответственной гражданской позиции каждого из нас зависит будущее наших детей, будущее Самарского региона и всей нашей великой страны — России.

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев