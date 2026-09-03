К всероссийской акции «Капля жизни» присоединились школы Самары

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, во всех школах Самары прошли мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане 22 года назад и других террористических актов. Ряд школ присоединился к всероссийской акции «Капля жизни».



«Эта дата навсегда останется в нашей памяти как день скорби и мужества. Трагедия Беслана — это горький урок, который мы обязаны помнить, чтобы не допустить повторения подобного. Сегодня в наших школах проходят уроки памяти: учителя говорят с детьми не только о боли утраты, но и о ценности человеческой жизни, о том, как важно быть внимательными к окружающей обстановке. Противостоять идеологии террора можно только общими усилиями — через воспитание, просвещение и доверие между взрослыми и детьми», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Участники всероссийской акции «Капля жизни» полили цветы на территории своего школьного двора, символически вспоминая детей-заложников, которые в те дни в Беслане испытывали мучительную жажду. Во всех образовательных учреждениях города состоялись торжественные линейки с минутой молчания в знак уважения к памяти погибших. На уроках и классных часах учащимся рассказали о хронологии событий 2004 года, о героизме спасателей и сотрудников силовых структур. Особое внимание уделили практическим аспектам — напомнили правила поведения при возникновении угроз.



«Мы обязаны говорить с молодежью о том, как распознать угрозу, будь то подозрительные предметы на улице или провокации в интернете. Сегодня это особенно важно — в условиях специальной военной операции противник активно использует информационные каналы, чтобы дестабилизировать общество и вовлечь подростков в противоправные действия. Главный совет: не общаться с незнакомцами и при любых подозрительных контактах сразу обращаться к родителям или педагогам — взрослые всегда помогут и подскажут, как правильно действовать», – подчеркнул ветеран специальной военной операции Сергей Бокояров.



Также сегодня тематические мероприятиях состоялись в городских учреждениях культуры. В Парке Победы прошла трогательная церемония возложения цветов.



Напомним, трагические события в Беслане (Северная Осетия) происходили с 1 по 3 сентября 2004 года. Боевики захватили в заложники учеников, родителей и учителей в здании школы № 1 — всего более 1000 человек. В результате теракта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

Фото: пресс-служба администрации Самары