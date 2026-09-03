Я нашел ошибку
Главные новости:
Восстановлено движение транспорта ул. Полевая от ул. Самарская до ул. Садовая в направлении из города.
Движение автобусов маршрута №2, 23, 24, 41, 47, 50, 91 восстановлено в Самаре
5 сентября 2026 года в Самарском областном историко краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется масштабная выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары
В самарском  музее имени П. В. Алабина откроется выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по объему привлеченного МСП финансирования для реализации туристических проектов.
Более 100 млн рублей привлек турбизнес региона благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026».
В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья
В преддверии памятных дат старшеклассники встретились с ветеранами СВО, изучили основы тактической медицины и представили диораму, посвящённую Сталинградской битве.
В самарской школе №161 прошел урок мужества
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, во всех школах Самары прошли мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане 22 года назад и других террористических актов. Ряд школ присоединился к всероссийской акции «Капля жизни».
К всероссийской акции «Капля жизни» присоединились школы Самары
Вернуться к мирной жизни и реализовать себя в гражданской профессии ветеранам специальной военной операции помогают в Кадровом центре «Работа России» Самарской области.
Участники СВОрегиона проходят профессиональное обучение по программам нацпроекта «Кадры»
1 сентября на территории ряда образовательных учреждений Самары и Самарской области открылись новые спортивные площадки, построенные в рамках государственной программы «Спорт России» и стратегии социально- экономического развития Самарской области.
В Похвистнево открылась новая универсальная спортплощадка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87
0.25
EUR 100.83
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет выставка спецтехники «Потрогай грузовик!»
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники СВОрегиона проходят профессиональное обучение по программам нацпроекта «Кадры»

196
Вернуться к мирной жизни и реализовать себя в гражданской профессии ветеранам специальной военной операции помогают в Кадровом центре «Работа России» Самарской области.

Вернуться к мирной жизни и реализовать себя в гражданской профессии ветеранам специальной военной операции помогают в Кадровом центре «Работа России» Самарской области. Здесь не только подбирают вакансии, но и помогают бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию. Виктор Дербенев из Новокуйбышевска после возвращения из зоны СВО решил работать на железной дороге. Виктор устроился на станцию Новокуйбышевская в мае этого года регулировщиком скорости движения вагонов. После прохождения стажировки и сдачи экзаменов он отработал два месяца по этой специальности. А потом узнал о возможности дальнейшего профессионального развития. 
«О том, что можно бесплатно переобучиться, мне сообщили на предприятии и в Кадровом центре «Работа России». В Октябрьском центре обучения прошел профобучение на составителя поездов. И сейчас работаю по новой специальности. Хочу сказать, что не надо бояться возвращаться на гражданку и учиться новому», - поделился Виктор Дербенев.  
На предприятии сотрудников, готовых профессионально развиваться, ценят.
«Виктор у нас недавно, с мая этого года, но уже показал себя перспективным специалистом. Конечно, я как руководитель станции заинтересован в профессиональной переподготовке своих сотрудников, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», - отметил начальник железнодорожной станции Новокуйбышевская Алексей Мельдер.
Сейчас представляются широкие возможности для переобучения разным категориям граждан. Все, что нужно, желание учиться и знание, куда обратиться. 
«Сегодня очень актуальная тема у нас – обучение участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас мы набираем группы на обучение работе с беспилотниками, - рассказала руководитель территориального кадрового центра «Работа России» г.о. Новокуйбышевск Евгения Косова. – Но обучиться могут все желающие и на разные программы. Если вы хотите получить профессиональное обучение, либо дополнительное профессиональное образование, неважно, работаете, вы учитесь, являетесь безработным или нет, вы можете всю информацию узнать на сайте «Работа России», а также обратиться к нам в кадровый центр городского округа Новокуйбышевск».
Воспользоваться бесплатным обучением по нацпроекту «Кадры» могут участники СВО, люди старше 50 лет, молодежь до 35 лет, инвалиды, женщины с детьми и другие категории. 

 

 

Фото:  Минтруд Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 сентября 2026 года в Самарском областном историко краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется масштабная выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары
03 сентября 2026, 18:32
В самарском  музее имени П. В. Алабина откроется выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары
5 сентября 2026 года в Самарском областном историко краеведческом музее имени П. В. Алабина откроется масштабная выставка, приуроченная к 440 летнему юбилею Самары Общество
89
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по объему привлеченного МСП финансирования для реализации туристических проектов.
03 сентября 2026, 18:11
Более 100 млн рублей привлек турбизнес региона благодаря «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по объему привлеченного МСП финансирования для реализации туристических проектов. Экономика
91
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара. Здоровье. 2026».
03 сентября 2026, 17:57
В  Загородном парке Самары пройдет фестиваль здоровья
6 сентября в Загородном парке в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» пройдет масштабный фестиваль здоровья «Самара.... Здравоохранение
148
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
3 сентября 2026  11:25
В Самаре откроется вторая осенняя сельскохозяйственная ярмарка
344
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
523
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
571
Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной – одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году.
1 сентября 2026  17:03
Вячеслав Федорищев в День знаний посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
865
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета посвященном Дню знаний.
1 сентября 2026  15:29
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний
880
Весь список