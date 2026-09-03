Участники СВОрегиона проходят профессиональное обучение по программам нацпроекта «Кадры»

Вернуться к мирной жизни и реализовать себя в гражданской профессии ветеранам специальной военной операции помогают в Кадровом центре «Работа России» Самарской области. Здесь не только подбирают вакансии, но и помогают бесплатно пройти профессиональное обучение или повысить квалификацию. Виктор Дербенев из Новокуйбышевска после возвращения из зоны СВО решил работать на железной дороге. Виктор устроился на станцию Новокуйбышевская в мае этого года регулировщиком скорости движения вагонов. После прохождения стажировки и сдачи экзаменов он отработал два месяца по этой специальности. А потом узнал о возможности дальнейшего профессионального развития.

«О том, что можно бесплатно переобучиться, мне сообщили на предприятии и в Кадровом центре «Работа России». В Октябрьском центре обучения прошел профобучение на составителя поездов. И сейчас работаю по новой специальности. Хочу сказать, что не надо бояться возвращаться на гражданку и учиться новому», - поделился Виктор Дербенев.

На предприятии сотрудников, готовых профессионально развиваться, ценят.

«Виктор у нас недавно, с мая этого года, но уже показал себя перспективным специалистом. Конечно, я как руководитель станции заинтересован в профессиональной переподготовке своих сотрудников, в том числе в рамках нацпроекта «Кадры», - отметил начальник железнодорожной станции Новокуйбышевская Алексей Мельдер.

Сейчас представляются широкие возможности для переобучения разным категориям граждан. Все, что нужно, желание учиться и знание, куда обратиться.

«Сегодня очень актуальная тема у нас – обучение участников специальной военной операции и членов их семей. Сейчас мы набираем группы на обучение работе с беспилотниками, - рассказала руководитель территориального кадрового центра «Работа России» г.о. Новокуйбышевск Евгения Косова. – Но обучиться могут все желающие и на разные программы. Если вы хотите получить профессиональное обучение, либо дополнительное профессиональное образование, неважно, работаете, вы учитесь, являетесь безработным или нет, вы можете всю информацию узнать на сайте «Работа России», а также обратиться к нам в кадровый центр городского округа Новокуйбышевск».

Воспользоваться бесплатным обучением по нацпроекту «Кадры» могут участники СВО, люди старше 50 лет, молодежь до 35 лет, инвалиды, женщины с детьми и другие категории.

Фото: Минтруд Самарской области