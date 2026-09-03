Команды Самары принимают участие в XV Всероссийском фестивале детских команд «КВН. Первые» в Туле

Три команды из Самары представляют регион на XV Всероссийском фестивале детских команд «КВН.Первые» в Туле. Команда «Арткласс» выступает в отборочных турах, «Нью Пипл» поборется за Кубок чемпионов, а «Пятница 13» участвует в финале Всероссийской юниор‑лиги КВН. Также регион представляет команда «Дети» из поселка Суходол. В настоящий момент команды уже включились в конкурсную и образовательную программу фестиваля.



Программа фестиваля включает два тура отборочных выступлений, Кубок чемпионов официальных региональных юниор‑лиг КВН, финал Всероссийской юниор‑лиги КВН, режиссерские мастер‑классы, выступления команд Высшей лиги Международного союза КВН, спортивные и развлекательные активности. В числе прочего для детей провели торжественную линейку 1 сентября.



XV Всероссийский фестиваль детских команд «КВН.Первые» в Туле будет проходить до 10 сентября. Всего в нем принимают участие 183 команды и 1500 участников из разных регионов России, а также из Республик Беларусь и Абхазия.



30 сентября в Самаре стартуют игры нового сезона. В программе запланированы выступления лиг КВН «Студенты» и «Самара», а также фестиваль «КВН.Дети», старт которого состоится 19 октября.

Фото: пресс-служба администрации Самары