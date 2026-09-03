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УФНС России по Самарской области: переводить деньги за покупки на личную карту небезопасно

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Кассовый чек является подтверждением факта расчета и содержит информацию о продавце, товаре (работе, услуге), сумме оплаты и иных обязательных реквизитах. Его получение позволяет покупателю защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций.

В последнее время участились случаи, когда продавцы, администраторы или официанты предлагают покупателям оплачивать товары и услуги переводами на личные банковские карты по номеру телефона.

Согласно нормам Банка России (Инструкция от 30.06.2021 № 204-И), текущие счета, открытые физическим лицам, предназначены исключительно для операций, не связанных с извлечением прибыли или ведением частной практики. Соответственно, зачисление выручки от реализации продукции или оказания услуг на такой счёт противоречит его целевому назначению.

Кредитные организации вправе отказать в проведении подобных транзакций, ссылаясь на упомянутую инструкцию и условия договора обслуживания. Уход от официальных расчётов зачастую сопровождается отсутствием кассовых чеков, занижением доходов и, как следствие, неполной уплатой налогов. Такие факты становятся предметом пристального контроля со стороны налоговой службы.

Кассовый чек является подтверждением факта расчета и содержит информацию о продавце, товаре (работе, услуге), сумме оплаты и иных обязательных реквизитах. Его получение позволяет покупателю защитить свои права в случае возникновения спорных ситуаций.

В связи с этим УФНС России по Самарской области рекомендует потребителям:

● производить оплату безналичным способом непосредственно юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю через банковский терминал (торговый эквайринг) или систему быстрых платежей;

● обязательно получать кассовый чек, подтверждающий законность операции.

Соблюдение этих простых правил защитит ваши права как покупателя и исключит риски, связанные с недобросовестными продавцами.

Теги: Самара

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