Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Уважаемые жители Самарской области!

3 сентября мы отмечаем День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Эта дата имеет непреходящее значение для отечественной и мировой истории, для понимания современного мироустройства, для судеб будущих поколений. Именно на Дальнем Востоке была поставлена последняя точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия.Выстоять и победить нашему многонациональному народу позволили мужество, стойкость, сила духа защитников Отечества и тружеников тыла, единение перед лицом смертельной опасности.

Наши отцы, деды и прадеды сражались за правое дело, за мир во всем мире. И сегодня для нас крайне важно сохранить историческую память, отстоять правду об этой войне и решающем вкладе, который внес Советский Союз в разгром фашистской Германии и ее сателлитов.

Освободив страны Европы от «коричневой чумы», мы вновь столкнулись с этим абсолютным злом уже на новом этапе истории. Нацистская идеология на Украине, в прибалтийских республиках, в ряде других европейских государств вновь набирает силу. Снова поднимает голову ияпонский милитаризм. При этом позиция нашего Президента Владимира Владимировича Путина, позиция нашей страны остается неизменной: Россия отстаивала и будет отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны, незыблемость своего суверенитета над Курильскими островами, а также историческими российскими территориями Донбасса и Новороссии.

Противостоять попыткам нанести нашей стране стратегическое поражение, ослабить ее изнутри может только наше единство, героизм и мужество участников специальной военной операции, самоотверженный труд каждого из нас на своем рабочем месте. Как и восемь десятилетий назад мы хотим прекратить войну и добиться прочного мира. Примером для нас является поколение, сокрушившее фашизм.

Низкий поклон нашим ветеранам за ратный и трудовой подвиг!

Вечная память павшим.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев