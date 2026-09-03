«За медицину здорового долголетия»: жители Самары  проходят профилактические осмотры в рамках марафона

В Самаре продолжается марафон «За медицину здорового долголетия», запущенный администрацией города совместно с Министерством здравоохранения Самарской области. Марафон объединяет просветительские лектории, спортивные и профилактические мероприятия, а также бесплатные профосмотры. Они проводятся как на базе городских поликлиник, так и в выездном формате.



«Наша цель — не просто рассказать о пользе здорового образа жизни, а сделать заботу о себе естественной и неотъемлемой частью повседневности каждого жителя Самары. Мероприятия марафона «За медицину здорового долголетия» направлены на то, чтобы каждый житель Самары понимал, что профилактика — это инвестиция в собственное будущее, которая помогает сохранить активность, независимость и хорошее самочувствие на долгие годы», – сказала руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары Ирина Гриднева.



На базе поликлиники № 10 в Советском районе все желающие могли сдать анализы и пройти ряд экспресс обследований: проверить функцию дыхания, измерить уровень глюкозы в крови, а также зафиксировать ключевые показатели — артериальное давление, рост и вес.



«Наш «Центр медицины здорового долголетия» открылся в июле и уже стал точкой притяжения для тех, кто хочет системно поддерживать свое здоровье и качество жизни. Профилактические осмотры позволяют выявить уязвимые места еще до появления явных симптомов и выстроить индивидуальную стратегию поддержки», – подчеркнул заведующий отделением медицинской профилактики самарской городской поликлиники № 10 Никита Калинин.



В рамках марафона «За медицину здорового долголетия» экспресс-осмотры также проходят и на предприятиях Самары и региона. Сегодня Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики проведет скрининговые акции на базе Дворца ветеранов (ул. Мориса Тореза, 103а), а 6 сентября запланирован День здоровья в Загородном парке.

Марафон «За медицину здорового долголетия» продлится в Самаре до 11 сентября

Фото: пресс-служба администрации Самары