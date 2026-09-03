Минздрав планирует расширить программу диспансеризации

Минздрав России планирует изменить порядок проведения диспансеризации, в частности расширить гарантии для участников СВО и добавить новые исследования. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова.

"Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Предлагаемые изменения делают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска",- сказала Дроздова.

Она отметила, что нововведения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. В порядке прямо закрепляется такая цель диспансеризации, как оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста - 18-49 лет. Она будет проводиться поэтапно, по возрастным группам, одновременно с прохождением обычного профилактического осмотра или диспансеризации.

Кроме того, по словам Дроздовой, расширены гарантии для ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции. Для них консультация медицинского психолога станет обязательной в первый день прохождения диспансеризации, а при невозможности - не позднее трех рабочих дней для тех, кто живет в городе, и не позднее 10 рабочих дней для тех, кто живет в сельской местности или отдаленном населенном пункте.