Самарские врачи спасли жизнь молодому мужчине

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина спасли жизнь 33-летнему мужчине. Тяжёлая инфекция, менингит, тромбоз венозного синуса, множественные очаги венозного инсульта и длительная искусственная вентиляция лёгких — сочетание этих состояний представляло серьёзную угрозу для жизни и здоровья пациента.

Мужчина несколько дней болел дома, однако за считанные часы его состояние резко ухудшилось: температура поднялась до 40 °C, появилась сильнейшая головная боль, перестал сохраняться контакт с близкими. В приёмном отделении Безенчукской больницы ему экстренно выполнили компьютерную томографию, после чего перевели в реанимацию. На место выехали междисциплинарная бригада отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной больницы — врач-реаниматолог и оториноларинголог. После изучения анамнеза и результатов обследований, учитывая тяжесть состояния пациента, была организована транспортировка в Самару.

«При поступлении состояние Романа оставалось крайне тяжелым. Повторная компьютерная томография выявила не только признаки инфекционного поражения, но и венозный инсульт, развившийся вследствие тромбоза верхнего сагиттального синуса», - рассказала врач-оториноларинголог Валентина Федотова.

В отоларингологическом отделении специалисты выполнили два хирургических вмешательства. После в отделении реанимации ему продолжили лечение менингита и осложнений со стороны нервной системы.

Из-за крайне тяжелого состояния пациент длительное время нуждался в искусственной вентиляции лёгких. На фоне заболевания сохранялся высокий риск неврологических осложнений. Обследования выявили очаги венозного инсульта в лобной, теменной и затылочной областях мозга.

В спасении пациента участвовали реаниматологи, оториноларингологи, неврологи, нейрохирурги, специалисты лучевой диагностики, клинические фармакологи, реабилитологи, клинические психологи, медицинские сёстры и другие сотрудники больницы.

Сегодня Роман снова ходит и разговаривает, а его когнитивные функции полностью сохранены.

«Здесь люди, включая врачей, медсестёр и технический персонал, спасают жизни. Всей душой, всем сердцем благодарю. Вся наша семья благодарит», — отметил Роман.

Фото: минздрав СО