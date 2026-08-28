Жители отдаленных районов региона приняли участие в донорской акции

На этой неделе специалисты выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови посетили два отдаленных района области с целью сбора крови у желающих жителей села Большая Глушица и Елховка. Дни донора прошли на базе центральных районных больниц.

По итогам акции заготовлено почти 50 литров крови, которая уже прошла на станции лабораторный контроль и готова к выдаче в медицинские организации области.

Личным примером участников акции поддержала заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова, которая старается не пропускать выездные дни донора на территории больницы:

«Мы рады видеть такое активное желание наших земляков помогать другим людям, ведь каждая доза сданной крови буквально дарит кому-то шанс на жизнь. Всего в акции приняли участие 67 человек, спасибо им за проявленную гражданскую позицию и гуманность», - отметила Сауле Имангалиевна.

За прошлый год состоялось 156 выездных акций по сбору донорской крови, где кровь сдали более 11 тысяч граждан.

«Мы проводим достаточно много выездных акций по сбору донорской крови круглый год, используя различные форматы. Работаем как в помещениях принимающей стороны, так и активно используем мобильный комплекс, который оснащен необходимым оборудованием для заготовки крови и кабинетами для работы специалистов, осуществляющих прием и осмотр доноров. Для выездной акции необходимо набрать не менее 50 человек, желающих сдать кровь, запланировать дату и обсудить организационные моменты. Заявку на проведение можно оставить на официальном сайте Службы крови Самарской области» - и.о.заместителя директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Киселева.

️Стать донором может любой гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет, весом более 50 кг, а индекс массы тела не менее 18,5 и не более 40. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте clck.ru/3BCyfD

Фото: минздрав СО