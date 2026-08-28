Дополнительный транспорт будет работать в Самаре 28 августа, в день футбольного матча 

28 августа в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон» – «ЦСКА» (Москва). Для удобства болельщиков будет курсировать дополнительный общественный транспорт.



Будет обеспечена бесперебойная работа трамвайных маршрутов №№ 7, 22, 24, 25. Для развоза зрителей матча к 21:00 будет организована подача дополнительного подвижного состава, в том числе низкопольного, трамвайных маршрутов №№ 7, 22 на остановочном пункте «Самара Арена».



С 16:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00 автобусные маршруты №№ 1, 67 будут совершать заезд на территорию парковки стадиона. Также на дублер Московского шоссе в районе «Мерседес-центра» к 21:00 будет осуществляться подача маршрутов №№ 1, 67 (по направлению в город) и по 2 ед. маршрутов №№ 34, 41, (по ул. Алма-Атинской и далее по своему маршруту в город) и автобусных маршрутов №№ 1, 67 (по направлению в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей) на остановочный пункт «Ул. Дальняя».

Отметим, что дополнительный городской пассажирский транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов, рейсы организуют с незначительным интервалом.