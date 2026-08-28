Сотрудники УФСИН СО приняли участие в сдаче нормативов ГТО

Более 40 сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания прошли на стадионе «Динамо».



Сотрудники продемонстрировали уровень своей физической подготовки, выполняя нормативы комплекса ГТО. Участникам предстояло проверить свои силы в различных дисциплинах, оценивающих выносливость, силу, быстроту и гибкость.

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются важной составляющей профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы. Поддержание хорошей физической формы помогает эффективно выполнять служебные задачи и сохранять готовность к действиям в различных ситуация, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской областих.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области