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В России появятся региональные отделения Фонда защиты детей
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В России появятся региональные отделения Фонда защиты детей

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По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в каждом регионе страны будут созданы отделения Фонда защиты детей.

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в каждом регионе страны будут созданы отделения Фонда защиты детей.

Созданная по поручению Владимира Путина организация станет местом адресной помощи.

«Главное, чтобы каждая семья чувствовала любовь и заботу по-настоящему, чтобы она поняла, что она нужна государству», – сказала Мария Львова-Белова.
 
 «Фонд защиты детей должен стать не просто структурой поддержки, а институтом доверия — местом, куда семья может прийти за помощью. Помощь должна быть бережной, своевременной и системной. Взаимодействие регионального отделения фонда с ведомствами и учреждениями различных сфер станет важным шагом в укреплении социальной стабильности в регионе», - подчеркнула Юлия Николаева, Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области

Также была запущена Всероссийская служба помощи семьям, частью которой стали многие проекты стратегических программ.

Особую роль в результатах Самарской области сыграл пилотный проект «Вызов». Его задача — не допустить эскалации семейного кризиса и сохранить ребёнка в родной семье. По итогам двух лет реализации проекта доля семей, выведенных из сложной жизненной ситуации с сохранением родительского попечения, выросла до 73 %, а число повторных обращений в кризисные службы сократилось на 18 %.
 
 «Благодаря проекту «Вызов» меняется не только подход к работе, касающейся помощи семьям, но и вся систему профилактики социального сиротства. Важным показателем этого является то, что количество семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, семей, находящиеся в социально опасном положении, уменьшилось в регионе более, чем на 30%», - отметила куратор проекта, помощник губернатора Самарской области Екатерина Сеницкая, председатель реготделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. 

К списку эффективных относится и ряд других мер поддержки, таких как материнский капитал, семейная ипотека, субсидии на покупку жилья для молодых семей до 35 лет, единое ежемесячное пособие для семей с низким доходом. Отдельный пакет мер сегодня предусмотрен и для семей участников СВО.

Теги: Россия

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