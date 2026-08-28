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Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре

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В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан 28 августа.

В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан. Участие в нем также приняли заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, депутат Александр Живайкин, руководители профильных министерств и главы муниципалитетов.

К руководителю области обратились родственники участников специальной военной операции.

Один из вопросов – от жителей села Хрящевка Ставропольского района Надежды Красильниковой и Марии Глушковой – касался ремонта кровли многоквартирного двухэтажного дома № 38А по улице Полевой, где проживают 12 семей, в числе которых и многодетная.

Сын Надежды Александровны, Алексей, погиб в феврале 2025 года при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. За самоотверженность он награжден посмертно орденом Мужества.

На приеме Вячеслав Федорищев принес соболезнования семье погибшего военнослужащего. «Спасибо, что воспитали такого Героя», – сказал губернатор, обращаясь к Надежде Александровне.

Глава региона поинтересовался, какие есть нерешенные вопросы, с чем необходимо помочь.

«С ремонтом крыши, – поделилась заявительница. – Все везде течет: на кухне, в зале, в ванной, прихожей. А в подъезд лучше не входить».

«В течение пяти лет протекает крыша. Квартиры на вторых этажах сильно затоплены, ужасный грибок», – дополнила Мария Глушкова.

Она пояснила, что жители дома вынуждены были обратиться к губернатору, так как во многих инстанциях им было отказано.

В свою очередь, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань доложил о сложившейся ситуации и решении вопроса. «На сегодняшний день деньги перераспределены в рамках муниципального образования, и до 30 сентября текущего года ситуация будет исправлена, – заверил руководитель профильного ведомства. – Срок исполнения по программе капитального ремонта достаточно далекий, поэтому пошли на режим перераспределения внутри – через управляющую компанию, что позволило сократить сроки».

Вячеслав Федорищев также поинтересовался благоустройством территории около дома. Заявительницы отметили отсутствие детской площадки во дворе дома и уличного освещения.

Организовать взаимодействие с управляющей компанией по ремонту подъездов и оказать содействие в установке детской площадки до мая следующего года было поручено депутатам.

Губернатор также поручил главе Ставропольского района Вячеславу Кирееву провести осмотр квартир, пострадавших от затопления, и рассмотреть возможность организовать их ремонт, а министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поставлена задача до конца сентября текущего года решить вопрос с подключением уличного освещения.

Жительница села Чубовка Кинельского района Елена Шаповалова обратилась с просьбой помочь установить арку в действующем газопроводе для обеспечения проезда на территорию жилого дома спецмашины. Это необходимо, по словам заявительницы, для обслуживания канализационного колодца.

«По участку газовая труба идет низко, и чтобы проехала большая машина, должна быть арка», – пояснила она.

Елена Викторовна рассказала, что в настоящее время проживает совместно с младшей дочерью, которая является инвалидом по зрению, а сын был мобилизован в 2022 году и до сих пор находится в зоне специальной военной операции, поэтому не может помочь в решении бытовых вопросов.

Вячеслав Федорищев заверил, что семье участника специальной военной операции будет оказано содействие в оборудовании арки. Губернатор попросил Александра Живайкина взять вопрос на личный контроль.

«Какой бы ни был вопрос, наша задача – не оставлять семью наедине с ним. Возникают различные трудности, и мы обязаны помогать их решать», – сказал депутат.

Необходимо отметить, что с самого начала спецоперации в Самарской области консолидированы усилия всех уровней и ветвей власти. Особое место в этой работе занимает Народная программа, которая отражает наказы жителей по разным отраслевым направлениям, и ее реализация позволяет системно решать вопросы социальной поддержки, благоустройства и улучшения качества жизни граждан.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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