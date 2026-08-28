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Экологический надзор Самары проверил пять городских акваторий

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 В августе инспекторы дважды выезжали на реку Татьянку, а также обследовали озеро Грибное и озёра Старицы Дубовый Ерик.

 В августе инспекторы дважды выезжали на реку Татьянку, а также обследовали озеро Грибное и озёра Старицы Дубовый Ерик. На реке Орловка и озере Леснуха отобраны пробы воды для лабораторного анализа и оценки общего состояния акваторий.

По итогам рейда составлено 2 протокола за парковку в водоохранной зоне и возбуждено одно административное дело. Все материалы поступают в минприроды для привлечения к ответственности. Максимальный штраф для граждан за такое нарушение — 4,5 тыс. рублей, для юридических лиц — 400 тыс. рублей.

Проверки водных объектов продолжаются.

 

Фото:  Минприроды Самарской области

Теги: Экология

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