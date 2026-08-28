Экологический надзор Самары проверил пять городских акваторий

В августе инспекторы дважды выезжали на реку Татьянку, а также обследовали озеро Грибное и озёра Старицы Дубовый Ерик. На реке Орловка и озере Леснуха отобраны пробы воды для лабораторного анализа и оценки общего состояния акваторий.



По итогам рейда составлено 2 протокола за парковку в водоохранной зоне и возбуждено одно административное дело. Все материалы поступают в минприроды для привлечения к ответственности. Максимальный штраф для граждан за такое нарушение — 4,5 тыс. рублей, для юридических лиц — 400 тыс. рублей.



Проверки водных объектов продолжаются.

Фото: Минприроды Самарской области