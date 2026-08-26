В Сергиевском районе продолжается капремонт водохранилища «Крутой Дол»

Этим летом в поселке Антоновка стартовали работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения водохранилища «Крутой Дол». За 35 лет эксплуатации плотина износилась: обследование 2022 года признало состояние объекта ограниченно-работоспособным и требующим восстановления.

Плотину включили в областную госпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» и предусмотрели 109 млн рублей на 2026–2027 годы при софинансировании местного бюджета.

На сегодняшний день подрядчики уже выполнили расчистку плотины от лишней растительности, устроили дренажную канаву с прослойкой из геотекстиля и укладкой георешетки, а также расчистили отводящий канал донного водовыпуска и демонтировали старые железобетонные кольца. В планах – укрепление откосов, восстановление гребня плотины, ремонт водосбросных сооружений и замена изношенных задвижек. Завершить работы планируется в 2027 году.

«Это важный инфраструктурный объект водохозяйственного комплекса региона. Наша задача — обеспечить его надежную и безопасную работу, чтобы защитить жителей Антоновки и окрестных сел от подтоплений и гарантировать стабильное водоснабжение», — прокомментировал начало работ министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Помимо плотины в Сергиевском районе, в этом году продолжается капитальный ремонт гидросооружения в Пестравке, запланировано начало строительства дамбы на реке Большой Иргиз в Большеглушицком районе, а также разработка проектов реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы на реке Большой Кинель в Похвистнево. Отдельное внимание уделяется санитарно-экологическому состоянию водных объектов: в этом году проводится расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, а также продолжают расчистку реки Сызранки в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Фото: минприроды СО