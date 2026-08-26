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Открыт прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса поддержки авторов общественных инициатив развития территорий «Городские интонации»

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Конкурс объединяет жителей, сообщества, НКО, бизнес, медиа и творческие команды, которые уже реализовали инициативы по развитию городской среды, вовлечению жителей, сохранению культурного наследия и развитию локальных сообществ.

Конкурс объединяет жителей, сообщества, НКО, бизнес, медиа и творческие команды, которые уже реализовали инициативы по развитию городской среды, вовлечению жителей, сохранению культурного наследия и развитию локальных сообществ.  (18+)

Качество городской среды во многом определяется тем, насколько жители и местные сообщества готовы участвовать в ее развитии – предлагать идеи, объединяться вокруг общих задач и вместе с городом, бизнесом и общественными организациями менять привычную среду.

Кто может участвовать:

– жители и инициативные группы;
– некоммерческие организации и общественные объединения;
– субъекты малого предпринимательства и самозанятые граждане;
– крупные компании и корпорации, корпоративные фонды.

Принять участие можно в одной из 6 номинаций:

«Городские инициативы»;
«Партнеры преображений»;
«В масштабе человека»;
«Предприниматели для горожан»;
«Медиа о городе»;
«Искусство в городе».

Экспертное жюри во главе с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным определит победителей конкурса.

«Благодаря реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» у россиян появилась возможность выбирать общественные пространства для благоустройства и самим становиться инициаторами позитивных преобразований. Сегодня такие инициативы реализуются во многих городах при участии молодежи, активных граждан, общественных организаций и бизнеса. Наша задача — поддерживать авторов общественных проектов развития территорий, помогать развивать их идеи и распространять успешные практики. Конкурс «Городские интонации» позволяет увидеть эти инициативы в масштабе всей страны и поблагодарить активистов за их вклад в пространственное развитие России», — Ирек Файзуллин.

Авторы лучших инициатив будут отмечены в Минстрое России в рамках Премии Всероссийской программы поддержки авторов общественных инициатив развития территорий «Городские интонации».

Прием заявок открыт до 15 октября 2026 года: urbanintonations.ru/award_form

Положение о конкурсе и сроки ключевых этапов размещены на официальном сайте: urbanintonations.ru/award

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, АНО «Национальные приоритеты», АО «ДОМ.РФ», Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», Госкорпорации «Росатом», АНО «Диалог», благотворительного фонда «Доброта севера».

 

Фото:   минкульт СО

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