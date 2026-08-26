Сегодня в России отмечается День картофеля

Этот неофициальный праздник связан с историческим событием. Именно в этот день в 1770 году в журнале «Труды Императорского Вольного Экономического Общества» была опубликована первая в стране научная статья об этом овоще. Ее написал ученый-агроном Андрей Болотов.



Именно он первым в России начал выращивать картофель на огороде для употребления в пищу.



Сейчас эта культура — одна из самых популярных в мире. «Второй хлеб» россиян содержит витамины, полезные элементы и служит источником углеводов и энергии.



Для Самарской области картофелеводство — традиционная и стратегически значимая отрасль растениеводства. Она обеспечивает продовольственную безопасность региона, развитие сельских территорий и укрепление агропромышленного комплекса.



Ведущие хозяйства региона повышают урожайность и качество продукции за счёт современных агротехнологий, развития овощехранилищ, семеноводства высоких репродукций и внедрения отечественных сортов.



Особое внимание уделяется селекции. Самарские специалисты создают сорта для разных направлений: столового потребления, длительного хранения, промышленной переработки, а также производства картофеля фри, чипсов и других картофелепродуктов. Среди перспективных и уже представленных сортов — «юнис», «джулия», «альва», «гелия», а также сорта для переработки «фрайя», «симона» и «люси».



Развитие отечественной селекции и семеноводства позволяет снижать зависимость от импортного посадочного материала, повышать устойчивость производства и формировать экспортный потенциал. Семенной картофель из Самарской области востребован не только в регионе, но и за его пределами — в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Монголии. Также ведутся переговоры о выходе на рынки Юго-Восточной Азии.



Правительство Самарской области оказывает государственную поддержку развитию картофелеводства, включая реализацию научно-технических проектов, импортозамещение, модернизацию производства, развитие систем хранения, переработки и экспортных инициатив.



Благодарим сельхозтоваропроизводителей, фермерские хозяйства, селекционеров, научные организации и всех специалистов отрасли за профессионализм и вклад в развитие АПК Самарской области.



На сегодняшний день в регионе уже собрано почти 4 тыс. тонн картофеля.

Фото: Минсельхозпрод Самарской области