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Сегодня в России отмечается День картофеля

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Для Самарской области картофелеводство — традиционная и стратегически значимая отрасль растениеводства. Она обеспечивает продовольственную безопасность региона, развитие сельских территорий и укрепление агропромышленного комплекса.

Этот неофициальный праздник связан с историческим событием. Именно в этот день в 1770 году в журнале «Труды Императорского Вольного Экономического Общества» была опубликована первая в стране научная статья об этом овоще. Ее написал ученый-агроном Андрей Болотов.

Именно он первым в России начал выращивать картофель на огороде для употребления в пищу.

Сейчас эта культура — одна из самых популярных в мире. «Второй хлеб» россиян содержит витамины, полезные элементы и служит источником углеводов и энергии.

Для Самарской области картофелеводство — традиционная и стратегически значимая отрасль растениеводства. Она обеспечивает продовольственную безопасность региона, развитие сельских территорий и укрепление агропромышленного комплекса.

 Ведущие хозяйства региона повышают урожайность и качество продукции за счёт современных агротехнологий, развития овощехранилищ, семеноводства высоких репродукций и внедрения отечественных сортов.

 Особое внимание уделяется селекции. Самарские специалисты создают сорта для разных направлений: столового потребления, длительного хранения, промышленной переработки, а также производства картофеля фри, чипсов и других картофелепродуктов. Среди перспективных и уже представленных сортов — «юнис», «джулия», «альва», «гелия», а также сорта для переработки «фрайя», «симона» и «люси».

 Развитие отечественной селекции и семеноводства позволяет снижать зависимость от импортного посадочного материала, повышать устойчивость производства и формировать экспортный потенциал. Семенной картофель из Самарской области востребован не только в регионе, но и за его пределами — в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане и Монголии. Также ведутся переговоры о выходе на рынки Юго-Восточной Азии.

 Правительство Самарской области оказывает государственную поддержку развитию картофелеводства, включая реализацию научно-технических проектов, импортозамещение, модернизацию производства, развитие систем хранения, переработки и экспортных инициатив.

 Благодарим сельхозтоваропроизводителей, фермерские хозяйства, селекционеров, научные организации и всех специалистов отрасли за профессионализм и вклад в развитие АПК Самарской области.

 На сегодняшний день в регионе уже собрано почти 4 тыс. тонн картофеля.

 

Фото:  Минсельхозпрод Самарской области

Теги: Самара

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