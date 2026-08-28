В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции с 28 по 30 августа

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 28 по 30 августа текущего года сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные целенаправленные рейды по всей области.



Основные мероприятия посвятят водителям, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, а также пресечению иных нарушений Правил дорожного движения.



В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области