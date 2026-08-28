В Самаре приступили к обустройству 2 км дороги, ведущей в микрорайон Орловский

26 августа в рамках очередного рабочего объезда городских территорий глава Самары Иван Носков проверил ход обустройства дороги, ведущей к микрорайону Орловскому, где в основном проживают многодетные семьи. На первом этапе выполняется укладка асфальта на участке 2 км от п. Козелки до жилого массива. Второй этап — асфальтировка участка дороги, проходящей вдоль территории микрорайона — запланирован до конца 2026 года.



«Микрорайон Орловский полностью состоит из частного сектора, он относительно молодой, люди здесь еще строятся. Конечно, микрорайону была жизненно необходима соответствующая инфраструктура для комфорта и безопасности, нужны и освещение, и тротуары. Еще в прошлом году наметили план действий вместе с жителями. Подъездная дорога — это первый этап, обеспечивающий транспортную доступность. Важно, что жители участвуют в обсуждении перспектив дальнейшего развития территории. Вместе с ними нам предстоит большая работа, чтобы новый микрорайон становился комфортнее», – подчеркнул глава города Самары Иван Носков.



Подъездной путь к микрорайону Орловскому подрядная организация ООО «ДСК Трансстрой» выполняет в соответствии с технологией обустройства дорог частного сектора (IV категории). Здесь произведена разработка непригодного грунта, устройство песчаного основания и укладка геотекстиля. В настоящее время завершается отсыпка плотным слоем щебеночного основания для последующей укладки асфальтобетонного покрытия.



Специалисты Департамента транспорта при согласовании с ГИБДД в ближайшее время рассмотрят возможность запуска школьного автобуса по новой дороге в микрорайоне Орловском.





Фото: пресс-служба администрации Самары