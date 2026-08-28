В Самаре открылся Международный фестиваль кинохроники «БРИКС» 

27 августа на Софийской набережной в Самаре состоялось торжественное открытие Международного фестиваля кинохроники «БРИКС». В этом году он приурочен к двум знаковым событиям — 85-летию Битвы за Москву и историческому параду войск Красной Армии на площади имени В.В. Куйбышева 7 ноября 1941 года.



«Для Самары этот фестиваль имеет особое значение — в годы Великой Отечественной войны Куйбышевская киностудия стала центром производства сборников фронтовой кинохроники и военно-патриотических фильмов. Уверен, что идейный вдохновитель фестиваля и руководитель Самарской студии кинохроники Александр Безуглов вместе с коллегами отобрали лучшие кадры, сделанные куйбышевскими военкорами, а придут на кинофестиваль самые лучшие зрители — думающие, неравнодушные. Поздравляю всех организаторов фестиваля с Днем кино и приглашаю жителей и гостей города посетить кинопоказы фестиваля в нашем кинотеатре “Филин”», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Фестиваль стартовал с показа документальной картины «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина. Именно их фильм стал первой отечественной лентой, получившей премию «Оскар». На пленке запечатлены кадры также и куйбышевских фронтовых кинооператоров. После показа фильма «Разгром немецких войск под Москвой» зрители увидели первую серию киноэпопеи «Битва за Москву» (12+) режиссера Юрия Озерова.



«Главная миссия Международного фестиваля кинохроники «БРИКС» — укрепление гуманитарных связей между странами объединения и сохранение исторической памяти через уникальный язык кинохроники. Принципиально важно, что фестиваль проходит в Самаре: это не просто дань уважения истории, а прямое продолжение традиций, заложенных куйбышевскими кинодокументалистами. Мы хотим, чтобы современное поколение чувствовало эту преемственность, черпало вдохновение в опыте предшественников и понимало, с какой огромной ответственностью сопряжено право рассказывать людям правду о прошлом», – отметила директор Международного фестиваля кинохроники «БРИКС» Анфиса Безуглова.



Сегодня в 17:00 в кинотеатре под открытым небом «Филин» можно посмотреть вторую серию киноэпопеи «Битва за Москву», в субботу и воскресенье — третью и четвертую. Вход свободный.



Также рамках фестиваля будут показаны следующие картины: «Кашмирские файлы» (16+), «Рядом Ревет Революция» (16+), «1001 кадр» (16+), «Первопроходец» (16+), «Секретный агент» (16+), «Я все еще здесь» (16+), «Восемь сотен» (18+), «Кунг-фу жеребец» (16+), «Африка и я» (16+), «Моя Африка» (16+), «Живой Симбирск» (12+), «Мой друг ПэПэ» (12+), «Живая книга» (12+), «Капитаны Заатари» (16+), «Суад» (16+), «Каникулы в Объединенных Арабских Эмиратах» (16+), «Е.Ф. Гнесина. Обыкновенная и невероятная» (12+), «От Мурманска до Магадана» (12+), «Воин пустыни» (12+), «Матч Века» (12+), «Иран» (16+), «Хроника Победы» (16+), «Мы, китайцы» (16+).

Фото: пресс-служба администрации Самары