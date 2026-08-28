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Победительницей Самарского международного марафона в абсолютном зачете впервые стала девушка

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22 августа на прилегающей территории «Солидарность Самара Арены» состоялось масштабное спортивное событие - Самарский международный легкоатлетический марафон.

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, на прилегающей территории «Солидарность Самара Арены» состоялось масштабное спортивное событие - Самарский международный легкоатлетический марафон.

На старт вышли 2 200 участников: от годовалых детей до 87-летних любителей спорта, из 6 стран: Белоруссии, Казахстана, Румынии, Узбекистана, Франции и 53 регионов России. Организатором марафона выступило АНО «Волгамэн» при поддержке администрации городского округа Самара, минспорта Самарской области и Самарской областной федерации легкой атлетики. Программа марафона включала дистанции 3 км, 5 км, 10 км, полумарафон 21,1 км и марафон 42,2 км. Также состоялись детские забеги, корпоративные старты, форматы для любителей северной ходьбы, инклюзивный забег и патриотический забег «Крылья Победы». Первой главную дистанцию преодолела Виктория Жукова из Саратова - ее результат составил 2:50:39. «Марафон вновь собрал любителей бега из разных городов и стран. Самара подтвердила себя как отличная локация для таких мероприятий. Такие события заметно повышают туристическую привлекательность города. Благодарим всех участников, волонтеров и партнеров. Вместе мы популяризируем активный образ жизни и делаем спорт доступнее», - отметил основатель серии стартов «Волгамэн» Антон Сирота.

Результаты стартов:

42,2 км, мужчины

Владислав Копанин, Саратов

Дмитрий Рязанцев, Самара

Юрий Михайлов, Абдулино

42,2 км, женщины

Виктория Жукова, Саратов

Анастасия Цыплакова, Отрадный

Ольга Бычкова ,Бор

21,1 км,мужчины

Загир Аминев, Уфа

Андрей Малов, Самара

Иван Усков, Игра

21,1 км, женщины

Любовь Добровольская, Тольятти

Анна Крыслова, Самара

Юлия Мельникова, Самара

10 км, мужчины

Дмитрий Крыслов, Самара

Александр Шабанов, Ульяновск

Игорь Богатырев, Саранск

10 км, женщины

Наталья Пендюхова, Самара

Яна Сатыбалдина, Казань

Екатерина Вихляева, Тамбов

5 км, мужчины

Иван Кирдеев, Ростов‑на‑Дону

Акан Коншибаев, Совхозный

Игорь Сабреков, Самара

5 км, женщины

Елена Матрина, Тольятти

Лидия Рогова, Тольятти

Анастасия Седова, Похвистнево

3 км, мужчины

Александр Пендюхов, Самара

Денис Кастаргин, Самара

Ехран Талган, Казахстан

3 км, женщины

Юлия Григорьева, Самара

Ксения Крючкова, Самара

Мария Гаранина, Сызрань

Северная ходьба, 10 км, мужчины

Виталий Мячин

Владимир Макаров

Александр Меркушев

Северная ходьба, 10 км, женщины

Алина Самсонова

Лариса Афанасьева

Юлия Колоярская

Северная ходьба, 3 км, мужчины

Андрей Шишкин

Вениамин Ткачев

Северная ходьба, 3 км, женщины

Екатерина Фирсова

Наталья Захарова

Айгуль Кучер

 

Фото:  Виталий Костенко, АНО «Волгамэн / минспорта СО

Теги: Самара

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