Медицинский психолог рассказал самарцам,  что делать для ограничения использования гаджетов ребенком

Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Виктория Самаркина:



"Что делать для ограничения использования гаджетов?



Не ругать и не читать нотации.

Дать понять ребёнку, что вы его понимаете: «Я понимаю, что для тебя в телефоне может быть важная информация, насколько это срочно?»

Установить временные рамки: например, использование телефона только в течение часа.

Ввести семейные правила - детокс от гаджетов, например, в воскресенье три часа без телефона. Ежедневно за час до сна - время без гаджетов. Правило должно работать для всех, включая взрослых. Это, в том числе, и тренировка волевого компонента.



Что делать не рекомендуется?

Жёсткий запрет - вызывает бунт и делает гаджеты только желаннее, провоцируя срывы и тайное использование.



Как помочь детям разного возраста?

- С дошкольниками - переключение на игровую деятельность. Отталкивайтесь от интересов ребёнка: если он, например, любит лепить, предложите слепить того же динозавра, которого он любит смотрит в телефоне.

- Со школьниками - договариваться, устанавливать правила и обсуждать комфортные условия

- С подростками - диалог и понимание того, как алгоритмы соцсетей манипулируют их вниманием, совместный договор о времени без гаджетов.



Важно учить ребёнка цифровой гигиене, договариваться о правилах и заменять экранное время живым общением и хобби."

Фото: минздрав СО