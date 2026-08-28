Медицинский психолог рассказал самарцам,  что делать для ограничения использования гаджетов ребенком

Медицинский психолог Самарской областной клинической психиатрической больницы Виктория Самаркина:
"Что делать для ограничения использования гаджетов?
Не ругать и не читать нотации.
Дать понять ребёнку, что вы его понимаете: «Я понимаю, что для тебя в телефоне может быть важная информация, насколько это срочно?»
Установить временные рамки: например, использование телефона только в течение часа.
Ввести семейные правила - детокс от гаджетов, например, в воскресенье три часа без телефона. Ежедневно за час до сна - время без гаджетов. Правило должно работать для всех, включая взрослых. Это, в том числе, и тренировка волевого компонента.
Что делать не рекомендуется?
Жёсткий запрет - вызывает бунт и делает гаджеты только желаннее, провоцируя срывы и тайное использование.
Как помочь детям разного возраста?
- С дошкольниками - переключение на игровую деятельность. Отталкивайтесь от интересов ребёнка: если он, например, любит лепить, предложите слепить того же динозавра, которого он любит смотрит в телефоне.
- Со школьниками - договариваться, устанавливать правила и обсуждать комфортные условия
- С подростками - диалог и понимание того, как алгоритмы соцсетей манипулируют их вниманием, совместный договор о времени без гаджетов.
Важно учить ребёнка цифровой гигиене, договариваться о правилах и заменять экранное время живым общением и хобби."
Фото: минздрав СО