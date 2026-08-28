Сегодня в бизнес-зале вокзала Самара встретили двухмиллионного посетителя на всей сети железных дорог!

Им стала молодая семейная пара из Тольятти: Юлия и Александр, которые держат путь в Ростов. Вручили нашим гостям подарки и памятный сертификат.

Бизнес-зал вокзала Самара – это не просто место ожидания поезда, а пространство для комфортного отдыха и работы. Здесь пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, отдохнуть в уютной атмосфере, а также приобрести сувениры.

Интерьер бизнес-зала создавался с учётом архитектуры вокзала и особенностей города. Он оформлен в космической концепции: пассажиров на входе встречает луна, а на витрине стоят уменьшенные копии космических кораблей и ракет, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД