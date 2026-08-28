Школьников и студентов региона приглашают в новый сезон Национальной технологической олимпиады

Я нашел ошибку
Главные новости:
По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в каждом регионе страны будут созданы отделения Фонда защиты детей.
В России появятся региональные отделения Фонда защиты детей
Более 40 сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в сдаче нормативов ГТО
28 августа в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон» – «ЦСКА» (Москва).
Дополнительный транспорт будет работать в Самаре 28 августа, в день футбольного матча 
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции с 28 по 30 августа
На этой неделе специалисты выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови посетили два отдаленных района области с целью сбора крови у желающих жителей села Большая Глушица и Елховка. Дни донора прошли на базе центральных район
Жители отдаленных районов региона приняли участие в донорской акции
Команда Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова завоевывала золото в двух региональных марафонах.
Самарские кардиологи выбирают активный образ жизни
На первом этапе выполняется укладка асфальта на участке 2 км от п. Козелки до жилого массива. Второй этап — асфальтировка участка дороги, проходящей вдоль территории микрорайона — запланирован до конца 2026 года.
В Самаре приступили к обустройству 2 км дороги, ведущей в микрорайон Орловский
27 августа на Софийской набережной в Самаре состоялось торжественное открытие Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
В Самаре открылся Международный фестиваль кинохроники «БРИКС» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.95
1.67
EUR 100.3
2.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
 26 августа в самарском зоопарке расскажут о необычной рыбке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьников и студентов региона приглашают в новый сезон Национальной технологической олимпиады

247
Открыт прием заявок на XII сезон Национальной технологической олимпиады (НТО) – самых масштабных в России командных инженерных соревнований.

Открыт прием заявок на XII сезон Национальной технологической олимпиады (НТО) – самых масштабных в России командных инженерных соревнований. Проект реализуется при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей». Принять участие могут ученики 5-11 классов, студенты колледжей и вузов Самарской области. 
Ежегодно олимпиада объединяет сотни тысяч молодых людей со всей России и ряда зарубежных стран, предлагая актуальные инженерные направления. Каждый участник НТО сможет найти профили по интересам и попробовать свои силы в решении реальных задач.  Напомним,  по итогам НТО  2025/2026 учебного года в число победителей и призеров вошли пятеро школьников из Самарской области.
«Поздравляю все сообщество НТО с началом XII сезона! Один из главных принципов олимпиады – создавать возможности для раскрытия талантов на каждом этапе: помогать школьникам пробовать себя в технологиях, находить свои интересы и делать первые шаги к будущей профессии уже с раннего возраста. Президентская платформа продолжит поддерживать талантливых ребят и создавать условия для их профессионального роста», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В 2026/2027 учебном году соревнования пройдут в следующих возрастных категориях: НТО Юниоры для школьников 5-7 классов, старший трек для учеников 8-11 классов и студентов 1-2 курсов СПО, студенческий трек для обучающихся в вузах и на старших курсах колледжей. Регистрация для юниоров открыта до 9 ноября, в старшем треке – до 22 октября, в студенческом треке – до 13 декабря на сайте олимпиады. 
«Национальная технологическая олимпиада – это масштабная экосистема, которая объединяет технологические компании, образовательные центры всех уровней, государство, экспертов и технологических энтузиастов. Вместе мы создаем среду, в которой молодые люди могут не только осваивать современные технологии и решать реальные инженерные задачи, но и учиться работать в команде, обмениваться идеями и создавать новое. Именно такие ценности – созидание, сотворчество и технологический прогресс на благо человека и общества – сегодня особенно важны для развития нашей страны», – отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.
В новом сезоне соревнования юниоров охватят семь сфер: агротех, игротех, ИИтех, кибертех, космотех, медтех и роботех. Для учеников 5-7 классов НТО – это возможность сделать первые шаги в мир современных технологий и развить интерес к их изучению.
Старшеклассникам доступны 34 профиля, включая пять новых: «Агроэкологический контроль», «Анализ данных и принятие решений», «Реабилитационная инженерия», «Химические источники тока», «Химические промтехнологии». В рамках олимпиады участники будут создавать спутники и планетоходы, подводных роботов, VR-симуляторы и компьютерные игры, обучать искусственный интеллект, предотвращать кибератаки, разрабатывать умные протезы и гибкую электронику, редактировать геном и синтезировать новые материалы. Школьникам также предстоит создавать цифровые двойники заводов и энергосистем, анализировать космические снимки Земли, проектировать города будущего и разрабатывать технологии, которые помогают в медицине, промышленности, энергетике и экологии.
Одним из нововведений XII сезона НТО станет расширение возможностей для обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые поступили после 9 класса. Впервые наряду со школьниками 8-11 классов студенты 1-2 курсов СПО смогут участвовать в старшем треке олимпиады. 
Участники студенческого трека НТО будут выбирать из пяти профилей. Среди задач трека – разработка ядерных и квантовых технологий, обеспечение кибербезопасности, проектирование беспилотных транспортных систем и геномное редактирование.
Победители и призеры НТО Юниоры получат дипломы в портфолио достижений и преимущества при участии в следующем сезоне олимпиады, возможность включиться в новые проекты Кружкового движения НТИ и его партнеров. Также данные о победителях и призерах будут переданы в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР «Талант и успех»). Победители и призеры профилей старшего трека НТО, включенных в перечень РСОШ, могут получить льготы при поступлении в вузы – 100 баллов ЕГЭ, зачисление без вступительных испытаний и другие преференции. Студенты-победители НТО могут претендовать на стажировки в исследовательских центрах и компаниях-партнерах олимпиады, а также применить льготы при поступлении в магистратуру вузов-организаторов профилей. 
Финалы юниорского трека НТО для учеников 5-7 классов пройдут в декабре 2026 года, а старшеклассники и студенты встретятся на заключительных соревнованиях в феврале-апреле 2027 года на площадках ведущих технологических университетов страны: НИУ ВШЭ, ИТМО, НИЯУ МИФИ, РТУ МИРЭА, Московского Политеха, НГУ, ДВФУ и других.
НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», при поддержке Движения первых, Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ. Организационный комитет НТО возглавляют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

 

 

Фото: служба по связям с общественностью Кружкового движения НТИ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 40 сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
28 августа 2026, 19:07
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в сдаче нормативов ГТО
Более 40 сотрудников УФСИН России по Самарской области приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и... Общество
108
28 августа в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон» – «ЦСКА» (Москва).
28 августа 2026, 18:39
Дополнительный транспорт будет работать в Самаре 28 августа, в день футбольного матча 
28 августа в 19:00 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч 6-го тура Альфа-банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. «Акрон» –... Общество
136
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
28 августа 2026, 18:33
В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции с 28 по 30 августа
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе из числа сотрудников Управления Госавтоинспекции ГУ... Общество
113
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
261
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
307
Реализация принципа «равный – равному» — вариант, когда консультантами являются бывшие участники специальной военной операции. Сейчас в формате «равный – равному» в кадровых центрах работают 24 человека.
27 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев провел встречу с карьерными консультантами, работающими в формате «равный - равному» с ветеранами СВО
772
В среду, 26 августа 2026 года, первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провел заседание штаба по обеспечению топливом.
27 августа 2026  18:19
На заседании областного штаба обсудили обеспечение топливом школьных автобусов и малой коммунальной техники
726
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
27 августа 2026  12:47
В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Николая Панова
547
Весь список