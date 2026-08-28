В Сызрани сотрудники транспортной полиции проводят профилактическую акцию «Безопасный транспорт»

В период с 20 по 30 августа 2026 года на объектах оперативного обслуживания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводится профилактическое мероприятие «Безопасный транспорт».

Мероприятие организовано в целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, а также снижения уровня детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В рамках акции сотрудниками транспортной полиции совместно с представителями Сызранской дистанции пути проводятся рейдовые и разъяснительные мероприятия на участках, отнесенных к категории травмоопасных. Маршруты патрулирования сформированы на основе анализа несчастных случаев с участием несовершеннолетних, зафиксированных в предыдущие периоды.

Особое внимание в ходе профилактической работы уделяется информированию родителей и законных представителей несовершеннолетних.

В связи с завершением летних каникул и началом подготовки к учебному году Сызранский ЛО МВД России на транспорте рекомендует гражданам провести с детьми дополнительные беседы о правилах личной безопасности, в том числе:

· при нахождении в зоне движения поездов и на посадочных платформах;

· при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов;

· при контактах с посторонними лицами;

· при использовании сети Интернет и социальных сетей.

Сызранский ЛО МВД России на транспорте призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи объектов повышенной опасности и напоминает об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Фото: Сызранский ЛО МВД России на транспорте