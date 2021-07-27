Сызранские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

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Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» задержали сорока четырёх летнего жителя Ульяновской области, находившегося в федеральном розыске.

Мужчина уклонился от назначенных ему судом принудительных работ и с 1 июня текущего года был объявлен в федеральный розыск УФСИН России по Ульяновской области.

Накануне находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники ОР ППСП МУ МВД России «Сызранское» заметили гражданина, переходящего оживленный участок дороги в неположенном месте. При виде полицейских он заметно занервничал, а после задержания не смог предъявить сотрудникам полиции документов, удостоверяющих личность, что вызвало подозрение у правоохранителей. Стражи порядка доставили мужчину в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что он ранее неоднократно судим и в настоящий момент находится в федеральном розыске за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В ближайшее время сызранские полицейские передадут задержанного инициаторам розыска.