Потребители против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

“Ъ” ознакомился с замечаниями «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) к законопроекту, который вносит изменения в закон «О защите прав потребителей» в части условий возврата товара при дистанционной покупке. В ассоциации отмечают, что поправки заметно ограничивают права потребителя при онлайн-покупке товаров по сравнению с действующим регулированием. В Минэкономики РФ, являющемся автором законопроекта, заявили “Ъ”, что предлагаемые поправки, в первую очередь, направлены на выравнивание условий взаимодействия между маркетплейсами и их партнерами

Со схожей позицией выступили и в Московском обществе защиты потребителей (МОЗП), и в Союзе потребителей Татарстана, с письмом и заключением которых ознакомился “Ъ”. В МОЗП считают, что поправки снижают уровень правовой защищенности граждан, приобретающих товары дистанционным способом. Одновременно снизится заинтересованность продавцов в достоверном описании товаров, поскольку последствия несоответствия описания ожиданиям покупателя будут возложены на самого покупателя, не исключают в МОЗП. Селлеры и маркетплейсы, в свою очередь, настаивают, что бизнес страдает от злоупотреблений возвратами.