Стоимость куриного мяса в России начала расти после периода исторического минимума

По итогам августа мясо курицы в рознице подорожало на 15,8 процента в годовом выражении, хотя еще в июне рост оценивался в 5 процентов. Сравнимую динамику демонстрирует индейка — 9 процентов в июне, 11,8 процента в июле и 15,1 процента в августе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стоимость в магазинах увеличивается вслед за оптовыми ценами. Так, 14-20 сентября тушка бройлера подорожала на 18 процентов в годовом выражении, филе и бедра — на 28 процентов, а окорочка — на 20 процентов.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов объяснил такую динамику тем, что ранее цены на куриное мясо долго оставались на историческом минимуме. В результате производителям приходится переносить в цены накопленный эффект от издержек, чтобы не нести убытки.

По его словам, торговые сети также не в состоянии сдерживать цены на полке, потому что они и без этого продают социально значимые позиции курятины ниже закупочной стоимости.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина указала, что подорожание стало неизбежным из-за роста фонда оплаты труда, стоимости кормов, логистики и горюче-смазочных материалов. Впрочем, она не верит, что подорожание мяса птицы будет долгосрочным, потому что рентабельность выпуска уже восстанавливается.