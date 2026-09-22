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В центре Самары появилась платная парковка

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В центре Самары появилась платная парковка

В Самаре началась реализация проекта по введению платных парковочных мест. Первые зоны должны появиться в исторической части города.

Речь идет о территории от улицы Максима Горького и Волжского проспекта в районе набережных вверх до улицы Молодогвардейской. Всего на первом этапе планируется организовать около 2 тысяч платных парковочных мест.

Стоимость парковки составит 85 рублей в час. Первые 15 минут будут бесплатными для всех автомобилистов.

Для жителей близлежащих домов предусмотрен бесплатный режим парковки в будние дни с 20:00 до 8:00, а также в течение всего дня по выходным.

Предусмотрены и льготы для отдельных категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью, многодетных семей, Героев России, ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и боевых действий.

Оплатить парковку можно будет несколькими способами — через QR-код, мобильное приложение, СМС или абонемент. Также предусмотрена возможность отсроченного платежа.

 Ожидается, что появление платных парковок повысит доступность свободных мест в центральной части города и поможет снизить транспортную нагрузку, пишет Самара-МК.

Теги: В центре внимания

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