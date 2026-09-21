ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября

Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
Почти 1,5 млн жителей Самарской области пользуются Личным кабинетом налогоплательщика
В Самаре отметили День детей железнодорожников
В Самаре отметили День детей железнодорожников
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Команда Самарской области вошла в число лидеров окружного фестиваля «Вернуть Детство»
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
Стартовали мероприятия Всероссийской недели безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
За выходные в Самарской области нашли 38 пьяных водителей
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область вошла в топ-10 регионов по количеству бронирований загородного жилья этим летом
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
Самарская область заняла 3 место в рейтинге субъектов РФ по внедрению инструментов РЭС 3.0
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
В школах Самарской области пройдет первый «Урок цифры» в новом сезоне
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.2
-0.31
EUR 96.67
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября

314
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября

Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов 25 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«К этому времени все наши комиссии в субъектах РФ <...> подведут итоги по всем уровням выборов и только после этого <...> мы 25 спокойно подведем итоги», — сказала она.

20 сентября в России завершился единый день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональных парламентов, который продлился три дня. Предварительная явка составила почти 57%. Идет подсчет голосов. После обработки 90% протоколов «Единая Россия» лидирует с 58% голосов, сохраняя конституционное большинство в нижней палате. Второе место занимает КПРФ (14%), затем идут ЛДПР (9%) и «Новые люди» (8%). «Справедливая Россия» пока не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в Госдуму.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026, 13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
Квартиры площадью от 33 до 66 кв. метров имеют чистовую отделку и необходимое оборудование. Особое внимание уделяется качеству коммуникаций, сантехники и... Общество
260
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026, 09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
У КПРФ - 13,89%, ЛДПР - 8,77%, "Новые Люди" - 7,97%, СР - 4,99%, следует из данных ЦИК. Политика
336
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026, 11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
В Самаре приступят к обновлению трамвайных путей на пересечении улиц Аэродромной и Авроры. Транспорт
1076
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
21 сентября 2026  13:36
ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября
310
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
21 сентября 2026  13:17
Более 140 квартир для детей-сирот предоставят в Самаре до конца года
272
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
21 сентября 2026  09:10
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
344
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
19 сентября 2026  11:18
Ряд трамваев и автобусов в Самаре временно сменят маршрут
1081
Явка на ДЭГ достигла 70%
19 сентября 2026  09:45
Явка на ДЭГ достигла 70%
1002
Весь список