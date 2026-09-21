ЦИК подведет окончательные итоги выборов 25 сентября

Центризбирком России подведет окончательные итоги выборов 25 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, передает ТАСС.

«К этому времени все наши комиссии в субъектах РФ <...> подведут итоги по всем уровням выборов и только после этого <...> мы 25 спокойно подведем итоги», — сказала она.

20 сентября в России завершился единый день голосования на выборах депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональных парламентов, который продлился три дня. Предварительная явка составила почти 57%. Идет подсчет голосов. После обработки 90% протоколов «Единая Россия» лидирует с 58% голосов, сохраняя конституционное большинство в нижней палате. Второе место занимает КПРФ (14%), затем идут ЛДПР (9%) и «Новые люди» (8%). «Справедливая Россия» пока не преодолевает 5-процентный барьер и не проходит в Госдуму.