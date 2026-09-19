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Выборы в Самарской области

Явка на ДЭГ достигла 70%

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Явка на ДЭГ достигла 70%

 На федеральной платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 млн человек. По состоянию на 21:45 мск явка составила 70% от числа зарегистрированных участников.

Топ регионов по количеству голосов на 21:45

Смоленская область — 80%

Новгородская область — 80%

Республика Марий Эл — 79 %

Костромская область — 75%

Чувашия — 73%

Выборы депутатов Госдумы, а также региональные и местные выборы проходят в России с 18 по 20 сентября. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ могут жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на Госуслугах.

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