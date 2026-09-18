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Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями

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Единый день голосования: горячая линия в Самарской области обеспечивает связь с избирателями

В первый день Единого дня голосования в Самарской области изменился режим работы горячей линии для избирателей, организованной на базе Нотариальной палаты Самарской области. Все три дня голосования она будет работать с 8:00 до 20:00 - по графику участковых избирательных комиссий.
Напомним, что 18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Самарской области принимают участие в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва.
«Задать интересующие вопросы и сообщить о возможных проблемах смогут все участники избирательного процесса, включая избирателей, наблюдателей, представителей СМИ. Наша задача - услышать и квалифицированно ответить на каждый вопрос, помочь реализовать своё право избирать. Горячая линия - один из таких инструментов», - считает председатель Общественного штаба независимого наблюдения за выборами в Самарской области Павел Покровский.
Горячая линия организована на базе Нотариальной палаты Самарской области по инициативе Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Её задача — обеспечить оперативную связь с избирателями, консультировать по вопросам реализации избирательных прав и фиксировать сигналы о возможных замечаниях для незамедлительного реагирования.
«На протяжении 17 лет пункт общественной горячей линии, работающий на базе Нотариальной палаты Самарской области с 2009 года, является действенным механизмом связи с избирателями и защиты избирательных, и не только, прав граждан, не раз доказавшим свою успешность и эффективность. За последние пять лет операторами линии было обработано свыше 660 обращений граждан, касающихся вопросов выборов и общественного контроля на избирательных участках. Каждое экспресс-сообщение, содержащее проблему, направлялось в соответствующую административную инстанцию и, как показала практика, находило реальное решение, что ещё раз доказывает значимость горячей линии в избирательном процессе. Это гарантия того, что голос каждого будет услышан, а его законные права - защищены!», - рассказала президент Нотариальной палаты Самарской области, член Общественного штаба Галина Николаева.
В преддверии ЕДГ 2026 общественная горячая линия начала работу с 20 августа. Как сообщила Галина Николаева, в этом году на линию поступило всего 22 звонка. «Тринадцать вопросов касались избирательного права, а девять - социально бытового характера. Это рекордно малое количество обращений», — отметила она.
Обратиться на горячую линию можно по телефонам: 8 (846) 337-75-55, 337-76-00. График работы в дни голосования: с 8:00 до 20:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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